رياضة | الأهلي يرفض رحيل علي معلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض رحيل علي معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رفض كل العروض المقدمة لرحيل علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي قرار مجلس الأهلي نظرا لأهمية علي معلول داخل صفوف الفريق، وعدم وجود البديل المناسب، في ظل اعتماد الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني، بالبطولات المحلية ودوري أبطال إفريقيا.

وتلقى علي معلول عدة عروض مغرية بالأيام الماضية من الدوري الإنجليزي والفرنسي، إلا أن قرار الإدارة حال عن إحترافه والإستمرار داخل الصفوف الحمراء.

وأبلغ معلول، إدارة ناديه أنه لا ينشغل بالعروض الخارجية ويصب تركيزه فقط مع الفريق لحصد بطولة دوري الأبطال، خاصة أنه قام تجديد عقده مؤخرا حتى صيف 2020.

الزمالك يخشى "ثلاثي" النيران الصديقة في مباراة القمة

يخشى نادي الزمالك غياب محمود حمدي الونش ومحمد إبراهيم وحمدي النقاز عن مباراة القمة أمام الأهلي يوم 30 من شهر مارس الجاري.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب غدًا الأربعاء وفي حالة تواجد الثلاثي في موقعة بتروسبورت وحصول أي منهم على البطاقة الصفراء، سيحرم من المشاركة في مباراة القمة للحصول على إنذارين في المباريات السابقة.

كيف يستعد مارتن لاسارتي لمباراة القمة أمام الزمالك

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي في دراسة الزمالك؛ استعدادًا لمواجهته يوم 30 مارس الحالي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

ويحصل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهات الزمالك المحلية والإفريقية؛ من أجل دراسته ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة صباح الأربعاء المقبل، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري أمس بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مارتن لاسارتي يتحدث عن "عيب" الأهلي وأخطاء الساورة

أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مارتن لاسارتي أنه استفاد من أخطاء المنافس، مما ساعد الفريق في صناعة العديد من الفرص.

وأضاف لاسارتي أن القادم أفضل، وأن الأهلي سيواصل مسيرته خلال الفترة المقبلة، لكن سيكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار لاسارتي إلى أن أيمن أشرف لاعب الفريق اشتكى من الإصابة في ظهره بين الشوطين، ومن ثم تم استبداله في الشوط الثاني.

وكشف لاسارتي عن بعض لاعبي الأهلي مازالوا يفتقدون الخبرة وتحديداً في المشاركات الإفريقية مؤكدا أن الفريق يضم عناصر صغيرة في السن مثل ناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد هاني ورمضان صبحي، ولكن تلك المباريات تكسبهم المزيد من الخبرات.

وشدد أن المرحلة الماضية شهدت ضغوطا كبيرة على اللاعبين والجهاز الفني بسبب موقف الفريق في المجموعة لكن الجميع نجح في التعامل مع الأمر.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

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فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه