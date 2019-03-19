رياضة | منتخب فنزويلا كامل العدد قبل مواجهة الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب فنزويلا كامل العدد قبل مواجهة الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتملت صفوف المنتخب الفنزويلي، تحت قيادة المدرب رافائيل دوداميل بحضور 25 لاعبا تمت دعوتهم لبدء التحضير في مدريد، للمباراة الودية التي تقام يوم الجمعة المقبل، أمام الأرجنتين.

ووصل آخر لاعبين، رافائيل رومو، ولويس ماجو، صباح الثلاثاء للمعسكر، ليبدأ الفريق في التجهيز لخطة مواجهة ليونيل ميسي يوم الجمعة ولقاء المنتخب الكتالوني بعدها بثلاثة أيام.

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وتدرب الفريق صباح اليوم على بعد 2 كيلو متر من الفندق الذي يقيم فيه في منطقة سانتا آنا.

وظهر المدرب وهو يتحدث مع مهاجم نيوكاسل سالمون روندون ومدافع إسبانيول روبرتو روساليس في بداية المران المفتوح في دقائقه الأولى أمام وسائل الإعلام.