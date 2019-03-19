رياضة | مجلس الأهلي بقيادة الخطيب يجتمع الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأهلي بقيادة الخطيب يجتمع الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمودالخطيب، عقد اجتماع فى الرابعة من عصر بعد غد الخميس، لمناقشة عدة أمور وقضايا إدارية ورياضية وإنشائية خاصة بالقلعة الحمراء.

ويعقد النادي مؤتمرا صحفيا، فى الواحدة ظهر بعد الخميس بمقر النادى بالجزيرة بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويحضر المؤتمر محمود الخطيب ممثلًا للأهلى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لوضع آليات التعاون بين النادى وبنك المعرفة خلال المرحلة المقبلة.