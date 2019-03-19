رياضة | يد حدائق الأهرام تصعد لدوري المحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يد حدائق الأهرام تصعد لدوري المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نادي حدائق الاهرام، انجازًا تاريخيًا بصعوده لأول مرة الي دوري المحترفين بعد فوزه علي فريق طما ٢٥/٢٢، في المباراة التي جمعتهما بنادي حدائق الاهرام.ويلقي الفريق مساندة قوية من جميع اعضاء المجلس الذي يضم مجدي كمال نائب الرئيس وهاني فراج امين الصندوق واعضاءالمجلس. طارق زين نجلاء اسماعيل وخالد عويس واحمد امام واحمد جمال وايمن جمال .

ووجه المهندس محمد نافع، رئيس مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام، التهنئة إلي الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالنادي، وللاعبين علي ما قدموه خلال الموسم وصعودهم إلي دوري المحترفين .

وأضاف نافع، صعودنا لدوري المحترفين خطوة يدخل بها النادي مرحلة العمالقة، ونتمني أن نقدم فريق قوي في المحترفين.