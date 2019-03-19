رياضة | اتحاد الفروسية يوقع برتوكول تعاون طبي هولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الفروسية يوقع برتوكول تعاون طبي هولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب برتوكول تعاون مع عيادات امستردام كلينك الهولندية على هامش توقيع برتوكول تعاون اللجنة الأولمبية المصرية الذي عقد اليوم.