رياضة | رئيس الزمالك يحذر لاعبيه قبل مباراة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يحذر لاعبيه قبل مباراة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس الزمالك لاعبيه من الاستهتار في مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الأربعاء ببطولة الدوري.

وطلب رئيس الزمالك من لاعبيه التركيز الكامل في مباراة المقاولون العرب وتحقيق الانتصار لمنح اللاعبين راحة نفسية ودافع معنوي قبل لقاء القمة.

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ويخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام الأهلي يوم 30 مارس الجاري على ستاد برج العرب ببطولة الدوري.

وكان الزمالك قد تأهل للدور ربع النهائي من منافسات الكونفدرالية الافريقية بعد التعادل السلبي مع نصر حسين داي الجزائري.

وشدد رئيس الزمالك على لاعبيه بضرورة طي صفحة الكونفدرالية الافريقية ووضع تركيزهم حاليًا على مواجهة المقاولون العرب دون النظر إلى أي شيء آخر.