رياضة | بمشاركة أبطال العالم الشحات مبروك ومحمد إيهاب .. مؤتمر صحفي اليوم لإعلان تفاصيل البطولة العربية لبناء الأجسام بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة أبطال العالم الشحات مبروك ومحمد إيهاب .. مؤتمر صحفي اليوم لإعلان تفاصيل البطولة العربية لبناء الأجسام بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد "افينجرز" والاتحاد المصري والاتحاد العربي لبناء الأجسام، مؤتمرًا صحافيًا اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للبطولة العربية 21 لبناء الأجسام والأولى للفيزيك خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو المقبلين بمحافظة أسيوط .
يعقد المؤتمر الصحفي بمشاركة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لبناء الأجسام، ومحمود عبدالشافي رئيس مجلس إدارة مجموعة محمود عبدالشافي القابضة وافنيجرز و بيتك بإيدك، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لبناء الأجسام وعدد من أبطال العالم في اللعبة على رأسهم الشحات مبروك وأنور العماوي وبطل العالم كابتن محمد إيهاب .
وتعد استضافة مصر لهذه البطولة استمرار لاستعادة دورها وريادتها وقوتها الناعمة محلية وعربية وأفريقيا والذي يتزامن ونهج الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقي .
تجدر الإشارة إلى أن أفينجرز تسعى منذ إطلاقها لدعم ورعاية أبطال الألعاب الفردية المصريين لحصد المزيد من المراكز والجوائز في البطولات العالمية والدولية والأوليمبية، حيث كانت الراعي الرئيسي للبطولة الأفريقية لرفع الأثقال للشباب والناشئين المؤهلة لأولمبياد مارس 2018، كما أنها تسعى لدعم المزيد من الأبطال المصريين في مختلف الألعاب الفردية لمواصلة تحقيق المراكز والأرقام وحصد الجوائز في البطولات الدولية والأقليمية والعالمية، وهو ما يتزامن مع ما تطلع الدولة المصرية لتحقيقه في مختلف المجالات وليس الرياضية فقط، يتزامن ذلك أيضا مع تزايد أعداد الأبطال المصريين في مختلف الألعاب الفردية وحصولهم على مراكز متقدمة عالميًا.