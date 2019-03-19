رياضة | بمشاركة أبطال العالم الشحات مبروك ومحمد إيهاب .. مؤتمر صحفي اليوم لإعلان تفاصيل البطولة العربية لبناء الأجسام بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة أبطال العالم الشحات مبروك ومحمد إيهاب .. مؤتمر صحفي اليوم لإعلان تفاصيل البطولة العربية لبناء الأجسام بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد "افينجرز" والاتحاد المصري والاتحاد العربي لبناء الأجسام، مؤتمرًا صحافيًا اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للبطولة العربية 21 لبناء الأجسام والأولى للفيزيك خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو المقبلين بمحافظة أسيوط .

يعقد المؤتمر الصحفي بمشاركة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لبناء الأجسام، ومحمود عبدالشافي رئيس مجلس إدارة مجموعة محمود عبدالشافي القابضة وافنيجرز و بيتك بإيدك، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لبناء الأجسام وعدد من أبطال العالم في اللعبة على رأسهم الشحات مبروك وأنور العماوي وبطل العالم كابتن محمد إيهاب .

وتعد استضافة مصر لهذه البطولة استمرار لاستعادة دورها وريادتها وقوتها الناعمة محلية وعربية وأفريقيا والذي يتزامن ونهج الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقي .