رياضة | لاعبة طوخ: اتحاد الكرة ظلم الكرة النسائية والإعلام تجاهلها.. وجدتي تشجعني رغم أنها كفيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبة طوخ: اتحاد الكرة ظلم الكرة النسائية والإعلام تجاهلها.. وجدتي تشجعني رغم أنها كفيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الأونة الأخيرة، بدأ الإهتمام بعض الشئ بالكرة النسائية في مصر، بعد أن كان كرة القدم للرجال هي محط الإهتمام، أصبح للجنس اللطيف دورا كبيرا في الرياضة، بعد أن أثبتوا أنها ليست حكرا علي الرجال فقط، في حوار خاص للفجر الرياضي، مع "هاجر عفيفي" لاعبة مركز شباب طوخ، صاحبة ال20 عاما، التي تمتلك مهارات وأمكانيات مميزة، كما أنها تلعب بالقدم اليسرى، تحدثت "عفيفي" عن كيفية أقتحامها لعالم كرة القدم، وسبب أختيارها، وأهم الصعوبات التي واجهتها، ودور إتحاد الكرة والإعلام، ورأيها في ترك المجال في حالة أرتباطها.

-في البداية، حدثينا عن سبب أختيارك لكرة القدم، ومتي بدأتي ممارستها!

في بادئ الأمر، مارست كرة يد في مرحلة "الأعدادي"، ثم تركتها، والتحقت بفريق كرة القدم في نادي طوخ، منذ ثالثة ثانوي حتي الآن، ومن الأسباب، هو أن عائلتي يهتموا بكرة القدم، وشقيقي كان يشجعني دائما، فقررت الالتحاق بفريق مدرستي ثم طوخ، وأنها اللعبة التي تستطيعين فيها أن تخرجي كامل طاقتك.

-ما المراكز التي تشاركين فيها؟

ظهير أيسر، وألعب بقدمي الشمال، كنت أجلس علي دكة البدلاء، ثم أشتغلت علي نفسي حتي وصلت لمكانتي الأن.

-ما هي المعوقات التي واجهتك في بداية الأمر؟

لم يتبناني أحد من بداية مشواري، وأنا مع الوقت الذي أثبت موهبتي، وصممت علي أن أكون حاجة كبيرة في مجالي.

-ما دور الأسرة في أختيارك لممارسة كرة القدم؟

بالطبع شجعوني، وتركوا لي حرية الأختيار، وكنت أذهب لصالة "الچيم" مع شقيقي الكبير، الذي كان له دور كبير في إظهار موهبتي والأستمرار حتي الأن، وجدتي برغم انها كفيفة، إلا أنها تشجعني بإستمرار، ودائما تقول لي بأني سأصبح أفضل من الآن.

-كيف نظر لك زملائك والشارع الذي تعيشين فيه؟

في البداية، كان الأمر غريبا بعض الشئ، ولكن بعد فترة شجعني كل من حولي، و"إسراء" صديقتي دائما ما كانت تشجعني، وسعيدة بما أقوم به.

-كيف نجحتي الموازنة بين الدراسة وكرة القدم؟

الدراسة لها وقتها، والكرة لها وقتها، وأقوم بتنظيم وقتي، والدكاترة في الجامعة، يحبونني بشدة، بسبب تفوقي في دراستي، ولم أقصر فيها.

-من هو مثلك الأعلى في مجال كرة القدم؟

محمد صلاح بسبب تحديه للجميع ووصل لأعلي مستوي، ودائما ما يشتغل علي نفسه، حتي يصل لأفضل من ذلك.

-من هو فريقك المفضل ولاعبك المفضل؟

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منتخب أسبانيا أو المانيا، اليكس مورجان لاعبة امريكية.

-من هي اللاعبة التي تفضلين اللعب بجوارها في فريقك؟

هاجر ابراهيم "كهربا"، وكابتن تقي وتقوم بتشجيعي دائما في الملعب.

-من وجهة نظرك هل كرة القدم النسائية في مصر تلقي رواجاً وقاعدة تشجعية كبيرة؟

بالطبع حاليا أخدت أهتمام كبير عن الأول، وبدأ يكون لها مشجعين.

-هل هناك إهتمام من إتحاد الكرة بالكرة النسائية مثل الرجال؟

للأسف لا يوجد، الرياضة ليست حكرا علي الرجال فقط والموهبة هي الفيصل، لذا يجب أن يكون هناك دعم من إتحاد الكرة، والقاء نظرة علي الفرق المشاركة بالدوري الممتاز والقسم الثاني.

-ما دور الإعلام تجاه الكرة النسائية؟

هناك تجاهل إعلامي كبير فيجب تسليط الضوء علي الكرة النسائية مثل كرة القدم للرجال، ويوجد ظلما لفرق البنات، وأتمني بأن يوجد مستثمر ينفق عليها أو يتبناها.

-ما هي رسالتك للفتيات التي تريد أن تقتحم المجال؟

علي كل فتاة مصدقة حلمها وأنها سوف تصل لمكانة عالية فيه، بأن لا تلتفت لأي كلام محبط، لأن أي شخص ناجح سيوجد هناك من يوجه له كلام أحباط وسلبيا، فنصيحتي عدم الألتفات لكلام الناس.

-ماهو طموحك كلاعبة؟

طموحي بأن أشارك في منتخب بلدي، وأمثل مصر في كل الدول، ومع الفريق بأن نصل لأعبي المستوي، ونحقق الصعود الموسم المقبل، ومن هنا أوجه الشكر ل "طارق مسعد" المدير الفني لفريق طوخ، بأنه كان دائما يشجعنا حتي نصبح لاعبات جيدة، وأنه كان يعامل الجميع مثل بعضهن، الي جوه الملعب، مثل الجالسات علي دكة البدلاء.

وبالنسبة لي سأستمر في الشغل علي نفسي وهتدرب في فترة الإجازة حتي الموسم الجديد.

علي المستوي الشخصي.. هل اذا تقدملك شاب وشرط تركك للمجال، هل ستوافقين؟

بالطبع لا، أتخلي عنها لأنها أصبحت جزء من حياتي.

-في نهاية الحوار، هل تحتاجين إضافة رسالة؟

أشكر كل من وقف بجواري، وأتمني الوصول لأكثر من ذلك، وتجربة كرة القدم أضافت لي الكثير، وأصبح شغفي وطموحي فيها كل يوم يزيد، وأوجه الشكر للفجر الرياضي علي الحوار معي.