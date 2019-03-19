رياضة | المقاصة يهزم الداخلية وديا استعدادا للجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يهزم الداخلية وديا استعدادا للجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الكرة بنادي مصر المقاصة على نظيره الداخلية 1/صفر ، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الثلاثاء ، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاعي الجوي ، في إطار استعدادات المقاصة لموجهة الجونة ، في الجولة ال 27 لمسابقة الدوري ، والمقرر لها الأحد 31 مارس الجاري .

وسجل هدف المقاصة الوحيد اللاعب وليد عادل .

وحرص طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة ، علي الدفع بتشكيل من أغلبية اللاعبين البدلاء والغائبين عن مباريات الفريق الأخيرة ، لاعطاءهم فرصة لاكتساب فورمة المباريات ،حيث المباراة امام الداخلية بتشكيل ضم كل من : محمود حمدي في حراسة المرمى أحمد محسن - شريف حازم – أحمد عبد العزيز مودي - عصام صبحي في خط الدفاع ، خالد الشيخ - عاصم سعيد - نصر رمضان - وليد عادل - زياد في خط الوسط شيميلس بيكلي في الهجوم . Advertisements

وخلال الشوط الثاني للمباراة ، دفع طلعت يوسف بمجموعة من اخري تضم جون أنطوي ومحمد دسوقي ومحمد توني .

وأشاد طلعت يوسف ، بالتجربة الودية أمام الداخلية ، في ظل الدفع بمجموعة من اللاعبين الغائبين عن المشاركة بالتشكيل الأساسي لإكسابهم حساسية المباريات ، والحفاظ على فورمة المباريات