رياضة | صدام بين زيدان وإدارة الريال بسبب نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام بين زيدان وإدارة الريال بسبب نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الفرنسية باريس في الساعات الاولى من اليوم الثلاثاء مفجأة من العيار الثقيل تمثلت في وقوع صدام بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد متمثلة في رئيس النادي فلورينتنيو بيريز والمدير الفني للفريق زين الدين زيدان بسبب نجم ليفربول.



ويرى زيدان أن التعاقد مع السنغالي ساديو ماني من أولى الإهتمامات الخاصة بتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة فيما يرى بيريز أن الاولوية في التعاقدات ستكون للبلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.



وكان ماني قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للمرينجي الموسم الماضي لكن رحيل زيدان عن تدريب الفريق جعل الصفقة لا ترى طريقها للنور ومع إعتراض بيريز تكون أولى الصدامات بينه وبين المدير الفني الفرنسي الذي إشترط من أجل العودة مره أخرى منحه جميع الصلاحيات من أجل التحكم في الميركاتو والصفقات لإعادة بناء الفريق.



وسبق وأن جدد ماني مع ليفربول إلى العام 2023 وقامت إدارة الريدز من أجل تحصينه برفع راتبه إلى ثمانية مليون يورو في الموسم الواحد ويعيش اللاعب حالة رائعة خلال الفترة الماضية مساهماً في وصول فريقه للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفين في شباك بايرن ميونخ الالماني.