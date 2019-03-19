رياضة | طوارئ في اتحاد الجولف استعدادا لاستقبال البطولة العربية الأولى للرواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوارئ في اتحاد الجولف استعدادا لاستقبال البطولة العربية الأولى للرواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين حالة الطوارىء استعدادا لاستقبال البطولة العربية الاولى لرواد الجولف التى تقام بالقاهرة بملاعب نادى جولف القطامية ديونز خلال الفترة من 27 حتى 29 مارس الجارى.

وتحول اتحاد الجولف إلى خلية نحل لاسيما مع بدء العد التنازلى لانطلاق المنافسات وحتى تخرج البطولة فى افضل صورة كما هو معتاد دائما .

وصرح عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد العربى ونائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير بأن البطولة يشارك فيها سبع دول عربية هى الامارات والسعودية ولبنان وتونس وليبيا وسوريا بالاضافة الى مصر البلد المضيف .

Advertisements

قال أبو الخير ان منافسات البطولة ستقام على مدار يومين 28 و29 مارس الجارى ويسبقهما يوم لتدريب المنتخبات المشاركة فى البطولة.

اشار قائلا ان كل دولة ستشارك بخمسة لاعبين حيث هناك منافسات للفرق والفردى.

اوضح قائلا ان المشاركون فى البطولة لمن هم فوق الخمسين عاما حسب اللائحة للبطولة التى استحدثها الاتحاد العربى للجولف برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى للاعبين الكبار الذين اثروا رياضة الجولف العربية وكانت لهم صولات وجولات من قبل والحرص على التواصل باستمرار بين اللاعبين القدامى وبعضهم البعض من كل البلدان العربية وحتى يتمكن اللاعبون البراعم والصاعدون من مشاهدتهم داخل الملاعب والاستفادة من خبراتهم .