رياضة | تعرف على مفاجآت اليوم الثانى من بطولة الجمهورية للغوص والإنقاذ بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مفاجآت اليوم الثانى من بطولة الجمهورية للغوص والإنقاذ بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اسفرت نتائج اليوم الثانى من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف المقامة بالحمام الاوليمبى بنادى سموحة بالإسكندرية تحت رعاية اتحاد الغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي عن العظيد من المفاجآت ، حيث فازت ملك محمد لاعبة بنك الاسكندرية بالمركز الاول في سباق 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة للمرحلة العمرية 14 و15 سنة ، وحصلت ملك شريف لاعبة الغابة علي المركز الثاني وجيهان سعد لاعبة الاسماعيلي علي المركز الثالث، وفي المرحلة العمرية 16و 17 سنة من نفس السباق فازت روضة نبيل لاعبة سموحة بالمركز الاول ، وفازت حبيبة رأفت لاعبة شباب الجزيرة بالمركز الثاني، وحلت فاطمة ايمن لاعبة الاسماعيلي ثالثا، وفي المرحلة السنية 18,19 سنة مسافة 200 متر فازت مريم جلال لاعبة الغابة بالمركز الاول فيما حلت سلمي حسن لاعبة الصيد بالقاهرة ثانيا وجائت رحمة حسن ثالثا .

وفي سباق الاولاد مسافة 200 متر للمرحلة العمرية 14,15 سنة ، فاز عبد الرحمن محسن لاعب نادي السويس ببورسعيد بالمركز الأول وحل ادهم محمد وجدي لاعب الجيش ثانيا واحمد ايهاب لاعب دجلة ثالثا. وفي سباق 16,17 سنة فاز يوسف عبد الفتاح لاعب الغابة بالمركز الأول ، وحقق مروان مجدي لاعب الاوليمبي المركز الثاني، وحل زياد فاروق لاعب الصيد بالقاهرة ثالثا ، وفي سباق 18,19 سنة لمسافة 200 متر فاز يوسف العطار لاعب سموحة بالمركز الاول وحل حازم نادر من الاتحاد السكندري ثانيا ومحمد مصطفي من سموحة ثالثا .

وفي سباق 50 متر للمرحلة 14,15 سنة بنات ، فازت جودي شريف لاعبة الاتحاد بالمركز الاول وحلت جميلة صابر ثانيا من نادي السويس ببورسعيد ،وفازت نور سامح من دجلة بالمركز الثالث ، وفي المرحلة العمرية 16,17 سنة فازت نادين وجيه لاعبة الرياضي البحري بالمركز الاول وحلت مايا هيثم ثانيا من نادي الجيش ، وحلت ياسمين وائل من الصيد بالقاهرة ثالثا.

وفي سباق 50 متر للسباحة بالزعانف المونو للمرحلة 18, 19 سنة فازت ياسمين نادر من نادي الصيد بالقاهرة بالمركز الاول وفازت شيماء احمد من ناي الاوليمبي بالمركز الثاني وحلت سلمي محمد من دجلة ثالثا، وفي مرحلة 14,15 سنة اولاد من نفس السباق فاز عبد الرحمن محسن من السويس ببورسعد بالمركز الاول وفاز زياد احمد من الجيش بالمركز الثاني وحل سيف الدين محمد من نادي الاوليمبي ثالثا ، وفي مرحلة 16,17 سنة اولاد فاز مروان محمد بالمركز الاول من نادي الاسماعيلي ، وحل يوسف وليد من الصيد بالقاهرة ثانيا ويوسف رمضان من الرياضات البحرية ثالثا ، وفى المرحلة 18,19 سنة اولاد، فاز احمد حسام من المؤسسة العسكرية بالاسكندرية بالمركز الاول، وحل سيف الدين ايمن من الغابة ثانيا ، فيما حقق يوسف محمد من سموحة المركز الثالث .

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اما في سباق 100 × 4 سباحة مزدوجة للمرحلة السنية 14,15 سنة بنات فاز بالمركز الاول كل من : ملك شريف من الغابة، وسمية احمد وبسملة صبحي وندي مجدي ، وفاز دجلة بالمركز الثاني ومثله اللاعبات لينا وليد وسلمي تامر وهالة وليد ونور سميح ، وحل رباعي مركز شباب الجزيرة ثالثا باللاعبات شهد هشام ومارتين مجدي وتقي محمد وجنا محمود ، وحل الاوليمبي ثالث مكرر ومثله اللاعبات روان محمد وشهد السيد وفرح محمد وجنا محمد .

وفي نفس السباق للمرحلة 16,17 سنة بنات فاز مركز شباب الجزيرة بالمركز الاول باللاعبات حبيبة رأفت وداليا كرم وماهيتاب محمد ووصال ناصر ، وجاء نادي الصيد بالقاهرة للاعبات شهد احمد وفرح خالد وروبا ممدوح ومريم خالد ، وحل الغابة ثالثا ومثله اللاعبات جنة سمير وجنة محمد وسارة ياسر ورودينا خالد ، وفي مرحلة 18 و19 سنة بنات فاز نادي الصيد بالمركز الاول باللاعبات ياسمين نادر ورضا عصام وسارة محمد وسامية حسن ، وحل نادي دجلة ثانيا باللاعبات ، ندي هشام ورحمة حسن وجنا عماد وسلمي محمد ، وجاء سموحة ثالثا ومثله اللاعبات ملك خالد ونورا سميح ويمني طارق وهالة احمد .

اما في سباق 100 × 4 متر في السباحة المزدوجة للمرحلة السنية 14,15 سنة اولاد فاز طلائع الجيش بالمركز الاول باللاعبين ادهم محمد ويوسف محمد وزياد احمد واحمد محسن ، وحل لاعبو وادي دجلة بالمركز الثاني وهم احمد تامر ومروان احمد ويوسف علاء واحمد ايهاب ، وجاء الصيد بالقاهرة ثالثا باللاعبون: مهند هيثم ومحمود عادل وزياد محمد ، وفي مرحلة 16,17 سنة لنفس السباق فاز نادي الغابة بالمركز الاول باللاعبين حسني احمد وادهم عمر وجاسر محمد ويوسف عبد الفتاح، وحل الصيد بالقاهرة ثانيا باللاعبون : محمد طارق وادهم خالد ومحمد اسامة وزياد محمد ، وحل نادي المؤسسة العسكرية بالاسكندرية ثالثا باللاعبين : محمد ناجي وسيف ابراهيم ومروان مصطفي ويوسف محمد ، وفي مرحلة 18,19 لنفس السباق ، فاز الرماسة بالقاهرة بالمركز الاول ومثله زياد ايمن وعبد الرحمن عصام واحمد هشام وزياد محمد . وجاء نادي سموحة ثم الغابة في المركزين الثاني والثالث.

واخيرا في سباق 1500 متر للسباحة بزعانف المونو بنات ، فازت سلمي محمد من نادي القناة بالمركز الاول وحلت فريدة حسن من نادي السويس ببورسعيد ثانيا، وملك مجدي من طلائع الجيش ثالثا، وفي مرحلة 16,17 سنة بنات لنفس السباق فازت سلمي هاني من نادي القناة بالمركز الاول ولوجي ياسر من سموحة حلت ثانيا فيما حلت مريم ايهاب من نادي الصيد ثالثا، وفي مرحلة 18,19 سنة بنات فازت رحمة حسن من دجلة بالمركز الاول ومني وائل من نادي الصيد ثانيا وفيناندو فيكتور من ابو قير ثالثا .