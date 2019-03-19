رياضة | 18 حكما يحصلون على دورة التحكيم الدولية فى السباحة بالزعانف

حققت الدورة الدولية للسباحة بالزعانف التى اقيمت بالإسكندرية نجاحا كبيرا ، والتى اقيمت على هامش بطولة الجمهورية للغوص والإنقاذ تحت إشراف ميشيل جونار رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للغوص وبحضور السيد سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص ، حيث شارك فى الدورة 18 حكما وحكمة حصلوا جميعهم على الشارة الدولية بجدارة واستحقاق ، بعد ان نجحوا فى الاختبارات العملية والنظرية بتفوق .

والحكام هم يسرى عبد الفتاح ، وسمير جابر عيسى ، وعادل عبد الحليم ، وحنان امين ناصر ، وزينب عبد الله المنوفى ، وحسن كمال محمد ، وفادى حسن محمد ، وفهيم كمال الدين ، ومحمد أحمد سعد ، وأحمد محمد موسى ، وريهام فتحى محمد ، وإيمان ناجى جابر ، وأمانى رافت عبد العليم ، ولمياء صبرى خليل ، ونرمين محمد صبحى ، وأميرة حمدى ، وهانى محمد عويس ، وأحمد حسن عبد العليم ، وهشام محمد هانى .