حققت الدورة الدولية للسباحة بالزعانف التى اقيمت بالإسكندرية على هامش بطولة الجمهورية للغوص والإنقاذ تحت إشراف ميشيل جونار رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للغوص وبحضور السيد سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص، نجاحا كبيرا. وشهدت الدورة مشاركة 18 حكما وحكمة حصلوا جميعهم على الشارة الدولية بجدارة واستحقاق ، بعد ان نجحوا فى الاختبارات العملية والنظرية بتفوق . والحكام هم: يسرى عبد الفتاح، وسمير جابر عيسى، وعادل عبد الحليم، وحنان امين ناصر، وزينب عبد الله المنوفى، وحسن كمال محمد، وفادى حسن محمد، وفهيم كمال الدين، ومحمد أحمد سعد، وأحمد محمد موسى، وريهام فتحى محمد، وإيمان ناجى جابر، وأمانى رافت عبد العليم ، ولمياء صبرى خليل، ونرمين محمد صبحى، وأميرة حمدى، وهانى محمد عويس، وأحمد حسن عبد العليم، وهشام محمد هانى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 18 حكما يجتازون دورة التحكيم الدولية فى السباحة بالزعانف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.