رياضة | نجم الأهلي يستفسر عن سر استبعاده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يستفسر عن سر استبعاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفسر أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سر استبعاده من المشاركة في المباريات بعد جاهزيته مع القلعة الحمراء.

واستبعد الأورجوياني مارتن لاسارتي، أحمد فتحي من الحسابات الفنية، ويغيب عن التشكيل الأساسي رغم عودته من الإصابة في العضلة الأمامية.

وتحدث أحمد فتحي مع مسؤولي الأهلي عن سبب استبعاده قبل مواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجاري.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي إعادة فتحي للتشكيلة الأساسية ولو فى مركز آخر غير الظهير الأيمن، الذى يقدم فيه محمد هانى مستويات ممتازة.