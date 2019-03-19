رياضة | الإسماعيلي يكشف موقف المصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يكشف موقف المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صالح الشامى إن محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلي تعرض لشرخ فى أصبع الأهداف وذلك عقب مشاركته فى مواجهة الافريقى التونسى بالجولة الختامية لمرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف أن الحارس يحتاج لفترة تأهيل تستمر على الأقل لمدة أسبوعين ، قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق.

أكمل طبيب الدراويش أن الرباعى محمود متولى وأسامة إبراهيم وعماد حمدى ومحمد مجدى يخضعون لبرنامج تأهيلى مكثف بجانب اختبار طبى للوقوف على مدى جاهزيتهم للقاء انبى المقبل بالدورى المحلى.