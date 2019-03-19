رياضة | 5 مواجهات قوية في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مواجهات قوية في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي ينظمها النادي الأهلي اليوم الثلاثاء إقامة 5 مواجهات قوية على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

ويلتقي فريق الجمارك النيجيري مع نظيره فريق كانون الكونغولي في الثالثة عصرا، فيما يلتقي فريقا الأنابيب الكيني والصيد في الرابعة عصرًا.

وفي الخامسة مساء اليوم يخوض فريق السجون الكيني مباراة قوية أمام فريق المجمع البترولي الجزائري، بينما يلتقي فريق سبورتنج مع فريق البنك التجاري الكيني في السادسة مساء، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة مهمة بين فريقي الشمس وأسيك ميموزا الإيفواري في الثامنة مساءً.