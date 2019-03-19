رياضة | الأهلي: سنقاتل لتحقيق لقب الدوري وهذه خطتنا للقضاء على الإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: سنقاتل لتحقيق لقب الدوري وهذه خطتنا للقضاء على الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قادر على الفصل بين البطولات، وأن الجهاز أغلق ملف البطولة الإفريقية بانتهاء مباراة شبيبة الساورة، وبدأ التركيز في مباراة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري.

وأكد قمصان أن الجميع على علم أن بطولة الدوري العام هي المحببة لجماهير الأهلي، وأن الجهاز الفني واللاعبين يسعون بكل قوة لإسعاد الجماهير وتحقيق رغبتهم؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

وأشار المدرب المساعد بالأهلي، إلى أن الفريق عانى من الاصابات خلال الفترة الماضية، التي كانت أحد أسباب خسارة الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وأوضح قمصان أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، ومخطط الأحمال أليخاندرو، وضعا برنامجا للحد من ظاهرة الإصابات في الفريق، إلى جانب تضافر كافة الجهود في هذا الملف سواء الفنية أو الطبية، وهو ما ساهم بشكل كبير في تقليل معدل الاصابات، وأنه يأمل أن يخوض الفريق مباراة الزمالك وجميع المباريات بشكل عام بصفوف مكتملة.