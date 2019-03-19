رياضة | الأهلي عن قرعة ربع نهائي دوري الأبطال: البطل جاهز لأي منافس واللقب هدفنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي عن قرعة ربع نهائي دوري الأبطال: البطل جاهز لأي منافس واللقب هدفنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن جميع الفرق التي تشارك في البطولة الإفريقية تمتلك الرغبة القوية في الاستمرار والمنافسة لآخر لحظة وهو حق مشروع، وأنه لم يعد هناك مباريات سهلة مع فرق القاره السمراء، بعد أن غيرت جميع الفرق من فسلفتها في التعامل مع البطولة الإفريقية، ورغبتهم في الوصول إلى مونديال العالم للأندية.

وأشار «قمصان» إلى أن الأهلي ينتظر قرعة دور الثمانية، ولكن في نفس الوقت الفريق البطل دائما ما يكون جاهزا لأية مباراة، بغض النظر عن النتيجة التي ستسفر عنها القرعة.

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وشدد مدرب الأهلي على أن الفريق تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن المشوار مازال طويلا، فالأهلي لا يعترف إلا بالفوز بالألقاب، والصعود لربع النهائي لا يمثل انجازا، بل إن الوصول لنهائي البطولة لا يمثل شيئا إن لم يتوج الفريق باللقب، وهذا هو ما اعتاد عليه الأهلي طوال تاريخه مع تعاقب الأجيال.

وأوضح سامي قمصان أن الفريق بدأ يجني ثمار فسلفة واستراتيجية مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، وذلك من خلال النتائج التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وقال قمصان إن لاسارتي يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، وهو أمر غاية في الأهمية في شخصية كل مدرب.