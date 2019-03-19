رياضة | الأهلي يعير مؤمن زكريا إلى الدوري الفنلندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعير مؤمن زكريا إلى الدوري الفنلندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تلقى اتصالات من أندية في الدوري الفنلندي، ترغب في التعاقد مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، وأن الأمور ستحسم خلال الأسبوع الجاري بعد إنهاء كافة التفاصيل والوصول إلى اتفاق نهائي بشأن إعارته والنادي الذي سيلعب له.

وشدد مدير الكرة بالأهلي، على أن مصلحة مؤمن زكريا تأتي في مقدمة اهتمام النادي، وأن العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة يتم دراستها؛ من أجل الوصول إلى اتفاق لإعارة اللاعب.

وكان مؤمن زكريا قد أنهى إعارته مع فريق أحد السعودي بالتراضي بين الطرفين، ويسعى الأهلي لإعارة اللاعب، خاصة أن اللوائح تمنع مشاركته مع الأهلي خلال الموسم الجاري.