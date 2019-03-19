رياضة | عمرو منسي يعدد فوائد تنظيم بطولة الجونة الدولية للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو منسي يعدد فوائد تنظيم بطولة الجونة الدولية للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عدد عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش، الفوائد من تنيظم البطولة للعام الثامن على التوالي في مصر، وذلك بمشاركة أفضل 96 لاعبا من 20 دولة مختلفة، أبرزهم كل أبطالنا المصريين، واللاعبون المميزون في أوروبا.

وقال منسي في تصريحات صحفية للإعلان عن تفاصيل تنظيم البطولة، إن هناك فوائد كثيرة سوف تعود على الجميع من تنظيم هذه البطولة في الجونة.

وشدد على أن الفوائد الاقتصادية التي تتحقق من تنظيم البطولة كثيرة للغاية، وتنشيط السياحة بشكل كبير، لا سيما وأن الجونة من المدن السياحية الكبيرة، والتي أبهرت المصريين قبل الأجانب من حيث الشكل والإمكانات.

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وأشار إلى أن البطولة تخلق مناخا جميلا للنجاح على الصعيدين الرياضي والسياحي، وتحقق نجاحا معنويا كبيرا من خلال اهتمام الشباب والنشيء بلعبة الإسكواش، والجميع يحاول أن يمارس تلك اللعبة ويكون بطلا فيها مثل أبطالنا المصريين.

وأكد أن تمسك الرعاة بهذه البطولة، ومحاولة إقامة البطولة للعام الثاني على التوالي، يعكس مدى أهميتها ومدى المكاسب التي تعود على الجميع.

وتقام بطولة الجونة الدولية للإسكواش، في الفترة من 17 إلى 26 أبريل المقبل، على ملاعب الجونة، وبمشاركة أفضل 96 لاعبا من 20 دولة مختلفة.