رياضة | زيدان يطلب رسميا صفقة مدوية من ليفربول

أفادت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني ، قدم طلبًا رسميًا لإدارة الفريق الملكي ، من أجل التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت مجلة فرانس فوتبول أن زيدان مهتم بالتوقيع مع ساديو ماني جناح ليفربول في الصيف المقبل ، لتدعيم الخط الهجومي للميرينجي بالموسم الجديد.

وأوضحت المجلة أن المدرب الفرنسي زيدان كان قد طلب من إدارة الريال التعاقد مع جناح ليفربول الموسم الماضي والآن أعاد طلبه.