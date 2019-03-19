رياضة | زيدان يطلب رسميا صفقة مدوية من ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطلب رسميا صفقة مدوية من ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني ، قدم طلبًا رسميًا لإدارة الفريق الملكي ، من أجل التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت مجلة فرانس فوتبول أن زيدان مهتم بالتوقيع مع ساديو ماني جناح ليفربول في الصيف المقبل ، لتدعيم الخط الهجومي للميرينجي بالموسم الجديد.
وأوضحت المجلة أن المدرب الفرنسي زيدان كان قد طلب من إدارة الريال التعاقد مع جناح ليفربول الموسم الماضي والآن أعاد طلبه.
ورغم تألق محمد صلاح وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج بالموسم الماضي ، لكن زيدان لم يغير رأيه ، لا على اللاعب ماني ولا على الاهتمام الذي يوليه له ، وقدم طلبًا رسميًا لإدارة الريال بضم النجم السنغالي في الميركاتو الصيفي القادم.
ووصل ماني إلى هدفه رقم 40 مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، كما سجل 20 هدفًا إلى الآن في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري.
ويعد ماني ثاني أفضل هداف في البريميرليج هذا الموسم برصيد 17 هدفًا ، من بينها 9 أهداف خلال عام 2019 فقط.