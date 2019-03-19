رياضة | كرم كردي يطمئن علي المنتخب الأولمبي في إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرم كردي يطمئن علي المنتخب الأولمبي في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور كرم كردي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المنتخب الأولمبي علي الاتصال يوميا بالكابتن شوقي غريب المدير الفني والدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب للاطمئنان علي البعثة ووصول جميع اللاعبين الي المعسكر واستعدادات الفريق لمباراتي أمريكا الجمعة المقبل وهولندا يوم ٢٦ مارس الجاري.

وطالب كردي في اتصالاته بالجهاز الفني بضرورة استمرار تحقيق النتائج الطيبة التي بدأها الفريق منذ تشكيله مشددا علي إن مجلس ادارة الاتحاد لا يدخر جهدا في سبيل دعم الفريق من أجل الفوز ببطولة افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأكد كردي ثقته في اللاعبين والجهاز الفني وقدرتهم علي تحقيق الهدف وهو التأهل للدورة الاولمبية خاصة وان لاعبي المنتخب الأولمبي أصبحوا عناصر أساسية في أنديتهم مشيرا إلى انهم سيكونوا الداعم الأول للمنتخب الوطني في المرحله المقبلة.