رياضة | فيدال خلفا لـ"ميدو" في تدريب الوحدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدال خلفا لـ"ميدو" في تدريب الوحدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف مجلس إدارة نادي ‎الوحدة السعودي التشيلي ألفارو فيدال بقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا لأحمد حسام ميدو ويساعده عيسي المحياني.

وقرر مسؤولو نادي الوحدة السعودي إقالة المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق في الفترة الحالية.

وقال الوحدة عبر حسابه على تويتر: "قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق ."

وأثار ميدو الجدل في الأيام الماضية عقب تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوحدة والنصر تجاه المدافع المعار من النصر عبدالإله العمري بعدما أتهمه بالتخاذل في المباراة التي جمعت الفريقين لصالح فريقه السابق.

كما قام ميدو عبر الحساب الرسمي له بالتعدي لفظا على أحد مشجعي نادي الوحدة، قبل أن يعود المدير الفني ويشير إلى أن حسابه كان مخترقا.