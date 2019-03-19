رياضة | نجم بيتيس يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بيتيس يوجه رسالة نارية إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البرازيلي إيمرسون أبارتشيدو ظهير أيمن ريال بيتيس الإسباني أنه لا يفكر في الانتقال لبرشلونة الإسباني حاليًا مضيفًا أنه يركز على التألق مع بيتيس حتى نهاية الموسم.

ونقل RTV BETIS تصريحات إيمرسون والذي قال: أنا سعيد للغاية لأنني أشارك مع ريال بيتيس ولكنني حزنت للخسارة الكبيرة برباعية مقابل هدف وعندما ساءت النتيجة توقعت أنني سأذهب لأصنع الفارق ولكننا خسرنا برباعية.

وتابع إيمرسون: كنت أشعر في البداية بالضغط ولكن الأمور تحسنت بعد ذلك، ميسي صنع الفارق لبرشلونة وعندما كان ريال بيتيس قريبًا من تسجيل هدف ثاني، ظهر ميسي بقوته وسجل الرابع لبرشلونة، لقد كان بيتيس جيدًا للغاية في الشوط الأول.

ويذكر أن إيمرسون كان انضم إلى فريق ريال بيتيس على سبيل الإعارة من نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي حتى نهاية الموسم، ثم سيعود إيمرسون إلى برشلونة بعد توقيع النادي الكتالوني معه في يناير الماضي من فريق أتليتكو مينيرو.