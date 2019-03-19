رياضة | جريزمان يفاجئ برشلونة برسالة مثيرة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل رسالة أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد بشأن موقفه من الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن جريزمان وجه رسالة إلى برشلونة من خلال ممثليه، قبل أن يودع أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا، على يد يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة، أن الرسالة شهدت اعتذار الفرنسي جريزمان على رفض العرض الأول من برشلونة، مع التأكيد على أنه سيكون سعيدا إذا حصل على فرصة أخرى لارتداء قميص البارسا.

وتابعت الصحيفة أن اللاعب لم ينتقل إلى برشلونة بعد تعرضه للضغط من اللاعبين والمديرين والجهاز الفني للروخي بلانكوس، للاستمرار مع الفريق المدريدي إضافة إلى أنه كان يحلم بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على ملعب فريقه واندا ميتروبوليتانو.