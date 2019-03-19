انت الان تتابع تفاصيل خبر هذا القميص سيرتديه "الفراعنة" حتى مونديال قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 11:54 صباحاً - أزاح الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، رسمياً الستار عن القميص الجديد للمنتخب الأول، الذي سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة، قبل أشهر قليلة من خوضه بطولة كأس أمم أفريقيا على أرضه ووسط جماهيره.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صوراً للقميص الجديد من إنتاج شركة "بوما" العالمية بداية من العام الحالي وحتى نهاية عام 2022.

ومن المنتظر أن يخضع عدد من لاعبي المنتخب المصري لجلسة تصوير؛ ترويجاً للقميص الجديد خلال المعسكر الحالي، استعداداً لمواجهة النيجر هذا الصيف في ختام تصفيات أمم أفريقيا، إضافة إلى مباراة ودية أمام نيجيريا بعد 3 أيام من اللقاء الأول.

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وسيظهر "الفراعنة" بالقميص الجديد في النسخة المقبلة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر هذا الصيف، وتحديداً في الفترة ما بين الـ22 من يونيو والـ20 من يوليو المقبلين.

وتشهد النسخة الجديدة من كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ نهائيات القارة السمراء، بعد قرار الاتحاد القاري زيادة عدد المنتخبات، بعدما كان العدد يقتصر سابقاً على 16 فقط.

وضمِنت منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا التأهل للعرس القاري الكبير (كان 2019)، في حين تملك ليبيا فرصة اللحاق بها في حالة الفوز على جنوب أفريقيا، في اللقاء المنتظر بينهما بالـ22 من مارس المقبل، في آخر جولات التصفيات القارية المؤهلة للنهائيات القارية.