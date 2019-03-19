انت الان تتابع حازم إمام عن قميص المنتخب: اتعمل علينا حفلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص

حازم إمام

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن كواليس اختيار تصميم قميص منتخب الفراعنة، خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن مسؤولي الجبلاية لم يكن لديهم الوقت الكافي لتحديد تصميم جديد. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة «صدى البلد»،قال فيها: «القميص الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، يعد تصميمًا ثابتًا للشركة وتم اختياره للعام الجاري، على أن يتم تغييره في الفترة المقبلة.. اتحاد الكرة تعاقد مع شركة بوما للملابس الرياضية قبل شهرين فقط وهذا وقت ضيق للغاية لتصميم قميص جديد للمنتخب».

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وواصل حديثه، قائلًا: «لم يتم شراء القميص السابق للمنتخب، والذي تم إنتاجه من شركة أخرى رغم أننا تأهلنا لكأس العالم، الجماهير كانت تلجأ لشراء نسخ غير رسمية لانخفاض سعرها.. لكننا لم نجدد العقد، وحينما قررنا عمل مناقصة جديدة فلم يتقدم لها أحد». وأضاف، عضو الجبلاية: «في العام الجديد سيكون