انت الان تتابع أول تعليق من ميدو بعد إقالته من تدريب الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص أحمد حسام «ميدو» علق أحمد حسام «ميدو» على قرار نادي الوحدة السعودي، اليوم الثلاثاء، بإقالته من منصب مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أيام من تلقى فريق الوحدة تحت قيادة أحمد حسام، هزيمة قاسية من نظيره النصر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، ليرتفع رصيد النصر إلى النقطة 55، ويواصل مطاردته لفريق الهلال المتصدر برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس برصيد 36 نقطة. Advertisements وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شكرًا إدارة الوحدة شكرًا جمهور الوحدة، تحملت المسئولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه ومساندة الإدارة، وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن أحقق بالفريق نتائج وأداء متميز، أشاد به الجميع.. أحترم قرار الإدارة لكني سأثبت وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شكرًا إدارة الوحدة شكرًا جمهور الوحدة، تحملت المسئولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه ومساندة الإدارة، وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن أحقق بالفريق نتائج وأداء متميز، أشاد به الجميع.. أحترم قرار الإدارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي". — Mido (@midoahm) شكرا اداره الوحدة شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئوليه في ظروف صعبه و استطعت بفضل الله و توفيقه و مسانده الاداره و إخلاص اللاعبين و الجهاز الفني و الإداري و الطبي ان احقق بالفريق نتائج و اداء متميز اشاد به الجميع احترم قرار الاداره لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونيه اختراق حسابي — Mido (@midoahm) March 19, 2019 — Mido (@midoahm)

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