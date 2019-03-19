انت الان تتابع كاسياس: ريال مدريد لا يمكنه العيش على الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
ريال مدريد
أشاد إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، بعودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة فريقه السابق ريال مدريد، حيث قال كاسياس خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "أحببت ذلك وسعيد للغاية، وعودته تعني أن الأمور لم تسر على ما يرام، ووصوله سبب الأمل والطاقة لجميع جماهير ريال مدريد، لإعادة تحقيق الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، والريال لا يمكنه العيش على الماضي، لا بالخير ولا بالشر، وحين لا يُنافس الريال على الألقاب فهو أمر مُحبط بالنسبة لي، ويجب أن نُقدر ما تحقق في السنوات الأخيرة، لكن الجماهير دائمًا تريد أن ترى الفريق في المقدمة".
وبشأن ثنائي حراسة مرمى الملكي، واصل إيكر كاسياس: "كيلور نافاس يجب أن يحظى بكل احترام لأنه أسهم في حصد دوري الأبطال 3 مواسم على التوالي، وأعتقد أنه كان على مستوى عال.. وكورتوا جاء بطموح ورغبة هائلة، لذا فإن الفائز من هذه المنافسة سيكون ريال مدريد". كما أشاد كاسياس، بتعاقد ريال مدريد، مع زميله البرازيلي
وبشأن ثنائي حراسة مرمى الملكي، واصل إيكر كاسياس: "كيلور نافاس يجب أن يحظى بكل احترام لأنه أسهم في حصد دوري الأبطال 3 مواسم على التوالي، وأعتقد أنه كان على مستوى عال.. وكورتوا جاء بطموح ورغبة هائلة، لذا فإن الفائز من هذه المنافسة سيكون ريال مدريد".
كما أشاد كاسياس، بتعاقد ريال مدريد، مع زميله البرازيلي إيدير ميليتاو، لتدعيم خط دفاع الملكي بداية من الموسم المقبل، حيث قال: "ميليتاو صفقة رائعة لريال مدريد، فهو لاعب جيد للغاية، ولديه مستقبل باهر، ومقتنع بأنه سيُحقق الألقاب مع الفريق، وأخشى قليلا عليه من التكيف في إسبانيا، ودائما أقول له حين تصل إلى مدريد ستدرك ما أنت فيه".
يذكر أن ريال مدريد أعلن منذ أيام، التعاقد مع إيدير ميليتاو، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده الذي بلغ 50 مليون يورو، ليُصبح أغلى مدافع في تاريخ الميرنجي.
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