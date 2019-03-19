المنتخب: لا يهمنا تصميم القميص.. واللاعبون لم يشتكوا

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١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص
المنتخب الوطني
قال هاني رمزي، مدرب عام المنتخب الوطني، إنه يجري اختيار قائمة المنتخب وفقا لاحتياجات كل فترة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للفراعنة يحترم كل الانتقادات التي يتعرض لها، وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الجميع هدفه واحد وهو مصلحة المنتخب الوطني، مشيرا إلى أنه يسعى للظهور المتميز خلال البطولة الإفريقية، والتتويج بلقبها، وعن إصابة حارس مرمى الفراعنة والإنتاج الحربي، عامر عامر، أوضح أنها عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، وأشار إلى أن الأشعة ستحدد مدة غياب الحارس عن الملاعب، مؤكدا أن المنتخب سيكتفي بالثلاثي أحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمود جنش.
وبشأن القميص الجديد للمنتخب، قال هاني رمزي: "لا يهمنا تصميم قميص المنتخب كل ما يهمنا هو الفوز، واللاعبون لم يشتكوا من التصميم". وأعلن المكسيكي خافيير أجيري عن قائمة المنتخب لمعسكر مارس، والتي ضمت أسماء 25 لاعبا لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق اليوم الإثنين 18 مارس ببرج العرب استعدادا لمباراة النيجر
وبشأن القميص الجديد للمنتخب، قال هاني رمزي: "لا يهمنا تصميم قميص المنتخب كل ما يهمنا هو الفوز، واللاعبون لم يشتكوا من التصميم".
وأعلن المكسيكي خافيير أجيري عن قائمة المنتخب لمعسكر مارس، والتي ضمت أسماء 25 لاعبا لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق اليوم الإثنين 18 مارس ببرج العرب استعدادا لمباراة النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.
ونالت مصر شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في يونيو 2019، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة أحمد أحمد، في وقت سابق، سحب تنظيم نهائيات البطولة من الكاميرون.
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