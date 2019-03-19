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انت الان تتابع رئيس نادٍ يبيع سيارته لدفع مستحقات لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
كرة القدم
"تلقيت وعودًا من الداعمين بتحويل مبالغ كبيرة لحساب النادي، وبناءً على ذلك وعدت اللاعبين بدفع مستحقاتهم المالية، فالتزم الجميع بالتدريبات، وعندما حان موعد دفع المستحقات لم يلتزم الداعمون، فكان قراري بيع سيارتي فورًا لألتزم بوعدي أمام اللاعبين، ومما لا شك فيه أنَّ النادي عندي أهم وأغلى من السيارة. فرحة اللاعبين عند تسلم مستحقاتهم لا تقدر بثمن. الوفاء والانتماء لا يكون بالكلام فقط، والساحل ليس ملكًا لأشخاص، هو ملك للجميع، خاصة لأبناء مدينة طرطوس".. بتلك الكلمات أعلن عماد سليمان، رئيس نادي الساحل السوري، بيع سيارته لتسديد مستحقات اللاعبين.
وواصل رئيس نادي الساحل، كلماته في تصريحات صحفية: "حلم التأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخنا تحقق الصيف الماضي، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لنحافظ على موقعنا بين الكبار، والفريق لم ولن يخذل جماهيره، لكن في المقابل نتمنى ان يرد المحبون والجمهور الدين للاعبين بالدعم المالي، والمعنوي؛ لأن الجولات المقبلة
وواصل رئيس نادي الساحل، كلماته في تصريحات صحفية: "حلم التأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخنا تحقق الصيف الماضي، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لنحافظ على موقعنا بين الكبار، والفريق لم ولن يخذل جماهيره، لكن في المقابل نتمنى ان يرد المحبون والجمهور الدين للاعبين بالدعم المالي، والمعنوي؛ لأن الجولات المقبلة من الدوري صعبة ومصيرية ولا تقبل القسمة على اثنين".
ويحتل نادي الساحل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السوري، برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن حطين والكرامة والشرطة، الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب، ويفصل الساحل عن المراكز المهددة للهبوط 5 نقاط فقط، حيث يحتل المجد المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، فيما يأتي جبلة في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، بينما يتذيل الحرفيين جدول المسابقة برصيد 7 نقاط، في المركز الرابع عشر.
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