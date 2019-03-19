من بينها مونديال الأندية.. 5 بطولات بشكل جديد

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تشهد البطولات التقليدية في عالم الساحرة المستديرة، العديد من المناقشات حول إمكانية تغيير شكلها المعتاد من أجل جذب شريحة أكبر من الجماهير مستقبلًا

شهدت الأيام الماضية تفكير المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والمسؤولين في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في تغيير شكل البطولات الخاصة بهما من أجل زيادة جاذبية تلك البطولات تجاه الجماهير، فبعد اعتماد دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في عام 2018، ونجاح الفكرة، إلى جانب تنظيم اليورو المقبل في 12 دولة مختلفة، هناك أفكار جديدة بشأن إقامة بطولة تسمى دوري السوبر الأوروبي، إلى جانب تفكير الاتحاد الإسباني في تغيير شكل السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، إضافة إلى اقتراح فيفا الأخير بتغيير شكل كأس العالم للأندية.

وعلى الرغم من الجدل الكبير المثار حول فكرة كأس العالم للأندية ورفض الأندية الأوروبية الفكرة، فإن هناك تغييرات عديدة ستشهدها البطولات التقليدية في الأيام المقبلة. واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية أبرز البطولات التي من المنتظر أن يتغير شكلها في الأيام والسنوات المقبلة في السطور التالية كالآتي: السوبر

وعلى الرغم من الجدل الكبير المثار حول فكرة كأس العالم للأندية ورفض الأندية الأوروبية الفكرة، فإن هناك تغييرات عديدة ستشهدها البطولات التقليدية في الأيام المقبلة. واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية أبرز البطولات التي من المنتظر أن يتغير شكلها في الأيام والسنوات المقبلة في السطور التالية كالآتي: السوبر الإسباني السوبر الإسباني أولى البطولات المنتظر أن يغير الاتحاد الإسباني لكرة القدم شكلها هي السوبر الإسباني، وأعلن رئيس الاتحاد لويس روبياليس منذ قرابة الشهر، أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام خارج إسبانيا، وستتألف من 4 فرق بدلًا من فريقين. وسيعتمد نظام البطولة على مباراتين في نصف النهائي، ومباراة في النهائي، دون اعتماد مواجهة خاصة بتحديد المركزين الثالث والرابع. وسيشارك في البطولة بطل الدوري الإسباني ووصيفه، إضافة إلى بطل كأس ملك إسبانيا ووصيفه، وفي حال كان هناك تكرار في الفريق، فسيمت الاعتماد على الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي الكأس. وبالتالي، إذا تم الاعتماد على هذا الشكل في النسخة المقبلة من السوبر الإسباني، فسيشارك به كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد من الدوري وفالنسيا وريال مدريد من الكأس. Advertisements وفي حال أنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني في الدوري، فسيحل ريال بيتيس محل أتلتيكو مدريد. كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية ثاني بطولة من المنتظر أن تشهد العديد من التغييرات على شكلها الحالي، هي كأس العالم للأندية. ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأسبوع الماضي الضوء الأخضر أمام إقامة بطولة في الصيف كل 4 سنوات، على أن تقام النسخة الأولى بداية من شهر يوليو عام 2021 بمشاركة 24 فريقًا. وستتألف البطولة حينها من 8 فرق من أوروبا سيتم اختيارها من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حسب نتائجهم على مدى 4 سنوات، وبالتالي سيضمن كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد المشاركة في البطولة. وستتكون البطولة من 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 3 فرق، ويتأهل أصحاب الصدارة فقط إلى ربع النهائي، وبالتالي لن يخوض أي فريق أكثر من 5 مباريات في حال وصل إلى المباراة النهائية. كأس ملك إسبانيا كأس ملك إسبانيا هناك مشاورات حول تغيير شكل كأس ملك إسبانيا، ولكن لم يتأكد أي شيء بعد، والفكرة الأساسية هي إقامة البطولة من مباراة واحدة بداية من دور الـ16، بدلًا من نظام الذهاب والإياب المعمول به حاليًا. دوري السوبر الأوروبي دوري السوبر الأوروبي إقامة منافسات دوري السوبر الأوروبي من الأفكار المطروحة وبقوة، ولكن هناك حالة من الجدل حول تأثيرها السلبي المنتظر على المنافسات المحلية في كل دولة. ووفقًا لوول ستريت جورنال يتم مناقشة إقامة دوري يتألق من 32 مباراة، ويوجد به نظام الصعود والهبوط. ومن المتوقع أن لا يتم تطبيق تلك الفكرة في حال تمت الموافقة عليها، قبل موسم 2023- 2024، مع وجود شكوك حول تطبيقها. كأس الأمم الأوروبية كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في التاريخ، ستقام بطولة أمم أوروبا في 12 دولة مختلفة، وذلك في يورو 2020، وستتألف البطولة من 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق يتأهل الأول والثاني إلى دور الـ16 مع أفضل 4 فرق حلت في المركز الثالث.

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