مبابي عقبة ميسي الوحيدة نحو الفوز بالحذاء الذهبي

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تحرير:خالد الفوي ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
ليونيل ميسي
بعدما قدم واحدا من أفضل عروضه في مباراة برشلونة وريال بيتيس، انفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة السباق نحو الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، موسعًا الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي إلى 3 أهداف، ورفع ميسي رصيده إلى 29 هدفًا في 28 جولة بالدوري الإسباني شارك خلالها في 26 مباراة، ليصبح النجم الأرجنتيني قريبًا للغاية من الفوز بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في العقد الأخير، حيث لم ينتزع منه تلك الجائزة سوى الثنائي كريستيانو رونالدو ولويس سواريز.
ويتصدر ميسي القائمة حاليا برصيد 29 هدفًا (58 نقطة)، ويأتي في المركز الثاني مبابي برصيد 26 هدفًا (52 نقطة)، ويحتل المركز الثالث فابيو كوالياريلا برصيد 21 هدفًا (42 نقطة). ويوجد في المركز الرابع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ19 هدفًا (38 نقطة) مناصفة مع كريستوف بيونتيك. وبالوضع الحالي، يبدو أن
ويوجد في المركز الرابع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ19 هدفًا (38 نقطة) مناصفة مع كريستوف بيونتيك.
وبالوضع الحالي، يبدو أن مبابي هو اللاعب الوحيد القادر على حرمان ميسي من الفوز بالحذاء الذهبي هذا الموسم.
وبالنظر إلى اللاعبين المتوجين بتلك الجائزة في العقد الأخير، نجد أن ميسي توج بها مواسم 2009- 2010 و2011- 2012 و2012- 2013 و2016- 2017 و2017- 2018.
وتوج كريستيانو بالجائزة موسم 2010- 2011 و2013- 2014 و2014- 2015، بينما توج بها سواريز موسم 2015- 2016 و2013- 2014 مناصفة مع رونالدو.
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