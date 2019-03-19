انت الان تتابع مبابي عقبة ميسي الوحيدة نحو الفوز بالحذاء الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

ليونيل ميسي

بعدما قدم واحدا من أفضل عروضه في مباراة برشلونة وريال بيتيس، انفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة السباق نحو الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، موسعًا الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي إلى 3 أهداف، ورفع ميسي رصيده إلى 29 هدفًا في 28 جولة بالدوري الإسباني شارك خلالها في 26 مباراة، ليصبح النجم الأرجنتيني قريبًا للغاية من الفوز بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في العقد الأخير، حيث لم ينتزع منه تلك الجائزة سوى الثنائي كريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

ويتصدر ميسي القائمة حاليا برصيد 29 هدفًا (58 نقطة)، ويأتي في المركز الثاني مبابي برصيد 26 هدفًا (52 نقطة)، ويحتل المركز الثالث فابيو كوالياريلا برصيد 21 هدفًا (42 نقطة). ويوجد في المركز الرابع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ19 هدفًا (38 نقطة) مناصفة مع كريستوف بيونتيك. وبالوضع الحالي، يبدو أن

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