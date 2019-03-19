رسميًا.. إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

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تحرير:كريم مليم ١٩ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
أحمد حسام «ميدو»
أعلن نادي الوحدة السعودي، اليوم الثلاثاء، إقالة مديره الفني أحمد حسام «ميدو»، من منصب مدرب الفريق الأول لكرة القدم، كما قدم النادي السعودي الشكر لميدو على الفترة التي قضاها مع الفريق، وذلك بعد أيام من تلقى فريق الوحدة تحت قيادة ميدو، هزيمة قاسية من نظيره النصر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، ليرتفع رصيد النصر إلى النقطة 55، ويواصل مطاردته لفريق الهلال المتصدر برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس برصيد 36 نقطة.
يشار إلى أن ميدو توج بجائزة أفضل مدرب عن الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن أشعل فريق الوحدة بقيادة ميدو، المنافسة على اللقب، بعدما نجح في تعطيل مسيرة الهلال، بتعادل ثمين بهدف لمثله، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" لحساب الجولة 23. وكتب
يشار إلى أن ميدو توج بجائزة أفضل مدرب عن الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن أشعل فريق الوحدة بقيادة ميدو، المنافسة على اللقب، بعدما نجح في تعطيل مسيرة الهلال، بتعادل ثمين بهدف لمثله، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" لحساب الجولة 23.
وكتب نادي الوحدة اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق».— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1)
قرر مجلس إدارة نادي #الوحدة إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق .— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) March 19, 2019
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