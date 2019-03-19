الان تتابع الوحدة يقيل ميدو من تدريب الفريق رسميا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، اليوم، إقالة المصري أحمد حسام ميدو، من منصب المدير الفني للفريق.

وذكر النادي عبرحسابه الرسمي على “تويتر”: “قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام “ميدو ” مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق”.

وتولى ميدو، القيادة الفنية لنادي الوحدة، منتصف الموسم الرياضي الحالي 2018-2019، ليعوض البرازيلي فابيو كاريلي، الذي تم إقالته بسبب مفاوضاته السرية مع فريق كورينثيانز.

وجاء قرار إقالة ميدو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وفق ما أفصحت عنه مصادر رياضية، بسبب الأزمات المتكررة، التي تسبب فيها المدرب المصري، ولا سيما خلال اليومين الماضيين.

وصرح “ميدو” بشأن ضرورة عدم مشاركة اللاعبين المعارين، في المباريات، أمام فرقهم الأصلية، وهو الأمر الذي فسره البعض باتهام المدرب المصري، للاعبه عبدالإله العمري، بتعمد التساهل أمام النصر.

Advertisements

وعلى الرغم من أن ميدو، صرح بأنه لم يقصد اتهام العمري، بأي أمر، وأنه كان يدافع عنه، ضد الهجوم الذي تعرض له من قبل بعض الجماهير، إلا أن العديد من النقاد والمحللين، طالبوا بضرورة معاقبة المدرب.

ولم تمر سوى ساعات قليلة، حتى تفجرت فضيحة جديدة، بشأن ميدو، كانت هذه المرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتحديد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقام أحد مشجعي نادي الوحدة، بنشر صورة لحوار دار بينه وميدو، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث قام بمطالبة المدرب، بالرحيل الفوري من الوحدة، بسبب فشله في إدارة الفريق، الأمر الذي لم يتقبله الأخير، الذي رد بكلمات وشتائم مسيئة.

وخرج ميدو، مرة أخرى ليبرر الواقعة، بالتأكيد أن حسابه تم سرقته، قبل أن يستعيده مرة أخرى، وأنه غير مسئول عن ما كتب على لسانه.

ويحتل نادي الوحدة المركز السادس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 36 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الخامس.

ومني الوحدة بهزيمة ساحقة، في آخر مبارياته، أمام النصر، صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بنتيجة 4 أهداف نظيفة.