شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. نادي الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي إقالة المصري أحمد حسام «ميدو»، مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه، وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ولم يوضح النادي سبب إقالة «ميدو» من منصبه، إلا أن تقارير سعودية أشارت إلى أنها بسبب كلمة «غير أخلاقية» رد بها المدرب على أحد المغردين، أثارت غضب المشجعين.

وكان «ميدو» أكد عبر حسابه بموقع «تويتر» أن الحساب تم اختراقه، قبل أن يعلن بعد ذلك أنه تم استرجاعه مرة أخرى.

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