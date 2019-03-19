شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقيل «ميدو» ويعين ألفارو لقيادة الفريق الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة اليوم (الثلاثاء)، إقالة المصري أحمد حسام «ميدو» مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه، مقدما له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

كما كلف مجلس إدارة نادي الوحدة التشيلي ألفارو فيدال بقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمصري أحمد حسام ميدو، ويساعده الوطني عيسي المحياني.

من جانبه، غرد أحمد حسام عبر حسابه في «تويتر» بقوله: «شكرا إدارة الوحدة، شكرا جمهور الوحدة، تحملت المسؤولية في ظروف صعبة، واستطعت بفضل الله وتوفيقه ومساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن أحقق بالفريق نتائج وأداء مميزا أشاد به الجميع».

وأضاف: «أحترم قرار الإدارة، لكنني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي».