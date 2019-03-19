تأديب رونالدو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" غدا، إجراءات تأديبية ضد نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو لارتكابه سلوكا غير لائق، عقب مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد بإياب دور الـ 16 لأبطال أوروبا، عندما اتجه للمدرجات، وقلد حركة غير أخلاقية لمدرب أتلتيكو دييجو سيميوني كان قد فعلها في مباراة الذهاب وغرم على إثرها 20 ألف يورو.



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