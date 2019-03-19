السعودية تستضيف بطولة العالم للسلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جرت أمس مراسم توقيع عقد استضافة السعودية لبطولة العالم لكرة السلة للمدن 3×3 والمقرر إقامتها منتصف أكتوبر المقبل.

وتم توقيع عقد الاستضافة في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالمجمع الأولمبي في الرياض، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، والنائب الأول للاتحاد الدولي للسلة إجناسيو أندريس.

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وعقب التوقيع، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي: إن هذه الاتفاقية تنص على إقامة البطولة بمحافظة جدة في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها تعد خطوة أولية لاستضافة بطولات عالمية أكبر في المستقبل القريب، والتي تعزز من مكانة المملكة رياضيا على المستوى العالمي.

ومن جانبه ، قدم إجناسيو أندريس شكره وتقديره للاتحاد السعودي لكرة السلة على استضافة البطولة، معبرا عن ثقته بنجاح المملكة في هذه الاستضافة، نظرا للإمكانات التي تمتلكها.

وثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة دعم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، في استضافة البطولة والتي تعد من أقوى البطولات العالمية لمسابقة 3×3 للمدن لكرة السلة.