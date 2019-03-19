السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام
انطلق أمس في الرياض معسكر المنتخب الأول لكرة القدم، ويستمر حتى 26 مارس الحالي، حيث يواجه خلاله الإمارات وغينيا الاستوائية وديا ضمن أيام الفيفا.
وأدى اللاعبون تدريبهم أمس الأول على ملعب جامعة الملك سعود، تحت إشراف الجهاز الفني الموقت بقيادة يوسف عنبر ومساعده يوسف الغدير.
ومن المنتظر أن تغادر البعثة غدا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لملاقاة المنتخب الإماراتي في 21 مارس الحالي على استاد آل نهيان، ثم تعود إلى الرياض استعدادا لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية في 25 مارس على استاد الملك فهد الدولي.
وكان الجهاز الفني استدعى الخميس الماضي 23 لاعبا للمعسكر، أغلبهم من أندية الوسط، فيما خلت القائمة من لاعبي الهلال والنصر والأهلي.
من جانبه أكد مساعد مدرب الأخضر الوطني يوسف الغدير سعادته بثقة الاتحاد السعودي، مشددا على أنهم كجهاز فني سيحرصون كل الحرص على خلق توليفة مناسبة خلال الفترة المقبلة لخوض مواجهتي الإمارات وغينيا الاستوائية، والعمل على تحسين ترتيب الأخضر في التصنيف الدولي، مبديا ثقته في جميع اللاعبين الذين وقع عليهم اختيار الجهاز الفني للمهمتين المقبلتين.
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر «أيام فيفا» يبدأ إعداده للإمارات وغينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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