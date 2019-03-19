أخضر «أيام فيفا» يبدأ إعداده للإمارات وغينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

انطلق أمس في الرياض معسكر المنتخب الأول لكرة القدم، ويستمر حتى 26 مارس الحالي، حيث يواجه خلاله الإمارات وغينيا الاستوائية وديا ضمن أيام الفيفا.

وأدى اللاعبون تدريبهم أمس الأول على ملعب جامعة الملك سعود، تحت إشراف الجهاز الفني الموقت بقيادة يوسف عنبر ومساعده يوسف الغدير.

Advertisements

ومن المنتظر أن تغادر البعثة غدا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لملاقاة المنتخب الإماراتي في 21 مارس الحالي على استاد آل نهيان، ثم تعود إلى الرياض استعدادا لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية في 25 مارس على استاد الملك فهد الدولي.

وكان الجهاز الفني استدعى الخميس الماضي 23 لاعبا للمعسكر، أغلبهم من أندية الوسط، فيما خلت القائمة من لاعبي الهلال والنصر والأهلي.

من جانبه أكد مساعد مدرب الأخضر الوطني يوسف الغدير سعادته بثقة الاتحاد السعودي، مشددا على أنهم كجهاز فني سيحرصون كل الحرص على خلق توليفة مناسبة خلال الفترة المقبلة لخوض مواجهتي الإمارات وغينيا الاستوائية، والعمل على تحسين ترتيب الأخضر في التصنيف الدولي، مبديا ثقته في جميع اللاعبين الذين وقع عليهم اختيار الجهاز الفني للمهمتين المقبلتين.