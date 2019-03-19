18 ميدالية للأولمبياد الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ أبوظبي أضاف فريق الأولمبياد الخاص السعودي 8 ميداليات جديدة خلال منافسات اليوم الثالث من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الحالية في أبوظبي، بواقع 4 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، و3 ميداليات برونزية، لترتفع حصيلته إلى 18 ميدالية. وحقق رائد العوفي ذهبية البوتشي الفردية للرجال، ونال خالد الرويلي برونزية المنافسة ذاتها. Advertisements ونالت حصة القرني وفيّ المبرزي فضية وبرونزية منافسات البولينغ الفردية. وحقق فارس المعتق ذهبية تنس الطاولة «فردي»، وحصدت هبة الشاولي ذهبية سباق 25 مترا، بينما نالت بشاير الصواف برونزية سباق 50 مترا. وخطف محمد الرفاعي ذهبية سباق 200 متر. وواصل فريق كرة السلة النسائي الموحد مسيرته دون خسارة بفوزين آخرين بنتيجة 19-11 ضد ساحل العاج، و16-10 ضد الكويت.



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