شكرا لقرائتكم قياسات فسيولوجية شاملة لكشف نقاط ضعف لاعبى الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، لقياسات شاملة بداية من غد الأربعاء بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، وذلك بناء على طلب من الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى، وستكون تحت إشراف الجهاز الطبى الذى يرأسه الدكتور صالح الشامى.
القياسات ستكون فسيولوجية من أجل تشخيص نقاط الضعف لدى كل لاعب والعمل على علاجها بشكل سريع وقياس مستوى القوة العضلية والمرونة، ووزن الدهون ونسبتها وتوزيعها فى أجزاء الجسم، بالإضافة للعضلات ووزنها وتوزيعها ونسبة كل من المياه والأملاح والبروتين وتوزيعهم داخل الجسم.
كما ستتطرق القياسات لعمل رسم قلب والرئتين وتحاليل دم فضلا عن تحديد الوزن المثالى لكل لاعب.
واستغل جهاز الدراويش فترة التوقف من أجل اجراء تلك القياسات للاطمئنان على صحة كل لاعب.
ويستعد الفريق لملاقاة انبى نهاية مارس الجارى فى إطار الجولة الــ26 من عمر مسابقة الدورى المحلى.
كانت هذه تفاصيل خبر قياسات فسيولوجية شاملة لكشف نقاط ضعف لاعبى الإسماعيلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.