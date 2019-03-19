شكرا لقرائتكم كهربا ورقة الزمالك الرابحة أمام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إعادة محمود كهربا لتشكيل الفريق الأساسى، أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها، يوم الأربعاء على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتتجه نية جروس، لإعادة كهربا للمشاركة أساسيًا أمام المقاولون، خاصة بعدما شارك اللاعب كبديل للمغربى حميد أحداد فى آخر مباراتين أمام جورماهيا ونصر حسين داى بالكونفدرالية، وقدم مستوى جيدا، فى ظل التراجع النسبى لأداء أحداد والذى قد يعيده لمقاعد البدلاء فى المواجهة المقبلة، واستخدامه كورقة رابحة.

وكان كهربا تعرض للإيقاف والغرامة 300 ألف جنيه، بعد واقعة البصق على جمهور الزمالك فى مواجهة الذهاب أمام بترو أتليتكو بالكونفدرالية، ثم تم رفع الإيقاف من قبل مجلس الإدارة، إلا أن جروس ابعد اللاعب عن المشاركة الأساسية واستخدمه بديلاً لحميد أحداد.