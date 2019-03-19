شكرا لقرائتكم كهربا ورقة الزمالك الرابحة أمام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدرس السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إعادة محمود كهربا لتشكيل الفريق الأساسى، أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها، يوم الأربعاء على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وتتجه نية جروس، لإعادة كهربا للمشاركة أساسيًا أمام المقاولون، خاصة بعدما شارك اللاعب كبديل للمغربى حميد أحداد فى آخر مباراتين أمام جورماهيا ونصر حسين داى بالكونفدرالية، وقدم مستوى جيدا، فى ظل التراجع النسبى لأداء أحداد والذى قد يعيده لمقاعد البدلاء فى المواجهة المقبلة، واستخدامه كورقة رابحة.
وكان كهربا تعرض للإيقاف والغرامة 300 ألف جنيه، بعد واقعة البصق على جمهور الزمالك فى مواجهة الذهاب أمام بترو أتليتكو بالكونفدرالية، ثم تم رفع الإيقاف من قبل مجلس الإدارة، إلا أن جروس ابعد اللاعب عن المشاركة الأساسية واستخدمه بديلاً لحميد أحداد.
كانت هذه تفاصيل خبر كهربا ورقة الزمالك الرابحة أمام المقاولون... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.