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شكرا لقرائتكم رسميا.. إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادى الوحدة السعودى، إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق بعد ساعات من أزمة بينه وأحد مشجعى النادى.
ونشر النادى بيانا عبر تويتر، أعلن فيه إقالة ميدو المدير الفنى للفريق من منصبه وتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها مع النادى.
ونشبت أزمة بين ميدو وأحد مشجعى الوحدة أمس على تويتر، حيث طالب المشجع بإقالته من تدريب الفريق ورد ميدو بشتيمة، إلا أنه عاد بعدها وأكد أن حسابه تم اختراقه مع مسح التعليق البذىء، لكن إدارة النادى اتخذت قرارها صباح اليوم سريعًا بإقالة المدرب المصرى.
وتعاقد الوحدة مع ميدو فى يناير الماضى ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس برصيد 36 نقطة.
الوحدة
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