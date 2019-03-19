شكرا لقرائتكم شوبير يوضح موقف صلاح من مباراة النيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى أحمد شوبير، إن هناك اتفاقا مبرما بين نجم المنتخب محمد صلاح والجهاز الفنى بقيادة خافير أجييرى على عدم حضور نجم ليفربول لمعسكر الفريق والمشاركة فى مباراة النيجر بعد التأكد من صعود الفريق لأمم أفريقيا بعد الفوز الأخير أمام تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقع مصر فى المركز الثانى برصيد 12 نقطة له 15 هدفا وعليه 4 أهداف، وأحرز أهداف مصر فى مواجهة تونس كل من تريزيجيه وباهر المحمدى ومحمد صلاح.

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة عبر برنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة "أون سبورت اف ام"، أن الاتفاق الذى عقده المدير الفنى مع اللاعب أمر طبيعى فى ظل ضغط المباريات أمامه فى الدورى الإنجليزى بالتزامن مع ضمان المنتخب الصعود للبطولة.

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ويختتم منتخب مصر مبارياته فى التصفيات يوم 23 من مارس الجارى بمواجهة النيجر على أرضها.