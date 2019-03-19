شكرا لقرائتكم تعرف على خليفة ميدو فى تدريب الوحدة السعودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة نادى الوحدة السعودى تعيين التشيلي "الفارو فيدال" مديرا فنيا للفريق الفريق خلفا لأحمد حسام ميدو، على أن يساعده المدرب الوطني عيسي المحياني .

وكان نادى الوحدة السعودى، أعلن إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق بعد ساعات من أزمة بينه وأحد مشجعى النادى ، ونشر النادى بيانا عبر تويتر، أعلن فيه إقالة ميدو من منصبه وتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها مع النادى.

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وترجع القصة لأزمة نشبت بين ميدو وأحد مشجعى الوحدة أمس على تويتر، حيث طالب المشجع بإقالته من تدريب الفريق ورد ميدو بشتيمة، إلا أنه عاد بعدها وأكد أن حسابه تم اختراقه مع مسح التعليق البذىء، لكن إدارة النادى اتخذت قرارها صباح اليوم سريعًا بإقالة المدرب المصرى، إلا أن ميدو رد بعدها على تويتر وقال أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لإثبات اختراق حسابه وعدم مسئوليته عما كتب على لسانه، ووجه الشرك في نفس الوقت لكل من رئيس النادي ونائبه على دعمه طوال عمله مع الفريق.

وتعاقد الوحدة مع ميدو فى يناير الماضى ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس برصيد 36 نقطة.