جماهير جنوى تطالب بإستعادة مبالغ تذاكرها بسبب رونالدو

اسماء السيد - عبر عدد كبير من جماهير مدينة جنوى عن إحباطهم وإستيائهم بعد علمهم بغياب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المواجهة التي جمعت يوفنتوس وجنوى ضمن الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي، وذلك بعدما قرر المدرب ماسيميليانو أليغري إراحته بعد المجهود الكبير الذي قدمه أمام نادي اتلتيكو مدريد في إياب دوري أبطال أوروبا وتسجيله ثلاثية قادت أبناء "السيدة العجوز" إلى التأهل لدور الثمانية .

وبحسب ما كشفته تقارير محلية، فإن عددًا كبيرًا من الجماهير انهالوا بإتصالاتهم على مكتب بيع التذاكر، مطالبين باستعادة مبالغ تذاكرهم بسبب غياب رونالدو عن المباراة دون ان يكون مصاباً أو معاقباً، مما حرمهم مشاهدته عن قرب .

هذا وفند أليغري الإشاعات التي أشارت الى أن رونالدو تعرض للإيقاف بسبب طريقة احتفاليته امام أتلتيكو مدريد ، حيث اكد بأن غياب اللاعب البرتغالي كان بهدف إراحته ، لأنه سيخوض مباراتين مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد أوكرانيا وصربيا هذا الأسبوع .

وكان أليغري قد لجأ لإراحة رونالدو امام اودينيزي في المباراة التي سبقت مواجهة اتلتيكو مدريد غير انه كان حاضراً في دكة الاحتياط ، في حين انه لم يغادر مع بعثة الفريق المغادرة إلى جنوى.

يشار الى أن غياب رونالدو قد جاء بعد ايام قليلة من مواجهة أتلتيكو مدريد التي شهدت تألقه وتوقيعه على ثلاثية (هاتريك) ، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يختاره كأفضل لاعب في إياب دور الستة عشر من البطولة.