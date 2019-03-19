شكرا لقرائتكم خبر عن حلاق فى الحرم.. محمود فتح الله مدافع بدرجة "مزين" داخل المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثلما تألق محمود فتح الله كمدافع صلب بداية من غزل المحلة مرورا بنادى الزمالك والمنتخب الوطىنى، متوجا بالعديد من البطولات المحلية والقارية، تألق أيضا داخل الحرم المكى، لكن فى مجال آخر.

النجم محمود فتح الله ظهر مؤخرا من خلال فيديو داخل الحرم المكى، متألقا أيضا لكن فى مجال آخر، حيث أظهر قدراته ومهاراته فى "الحلاقة" للمعتمرين داخل المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية، حيث التقط أحد أصدقائه الفيديو ونشره "فيتو" وهو اسم الشهرة للنجم الكبير.

يذكر أن محمود فتح الله يلعب ضمن صفوف نادى النجوم، ويسعى مع زملائه فى الفريق خلال المرحلة الحالية لإنقاذ الفريق من الهبوط لدورى القسم الثانى.