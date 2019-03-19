شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدرس إعادة كهربا لتشكيل الزمالك الأساسى أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك إعادة محمود كهربا لتشكيل الفريق الأساسى، أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها، يوم الأربعاء على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتتجه نية جروس لإعادة كهربا للمشاركة أساسيًا أمام المقاولون، خاصة بعدما شارك اللاعب كبديل للمغربى حميد أحداد فى آخر مباراتين أمام جورماهيا ونصر حسين داى بالكونفدرالية، وقدم مستوى جيدا، فى ظل التراجع النسبى لأداء أحداد والذى قد يعيده لمقاعد البدلاء فى المواجهة المقبلة، واستخدامه كورقة رابحة.

وكان كهربا قد تعرض للإيقاف والغرامة 300 ألف جنيه، بعد واقعة البصق على جمهور الزمالك فى مواجهة الذهاب أمام بترو أتليتكو بالكونفدرالية، ثم تم رفع الإيقاف من قبل مجلس الإدارة، إلا أن جروس أبعد اللاعب عن المشاركة الأساسية واستخدمه بديلاً لحميد أحداد.